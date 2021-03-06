Коронавирус в Армении: 337 зараженных и 4 умерших за сутки

В Армении за сутки зарегистрировано 337 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

В общей сложности на утро 8 марта в Армении зарегистрировано 175 016 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 6 008 лиц. Выздоровели 164 954 человека, скончались 3 225 пациентов (4 за последние сутки).

Еще 4 гражданина с коронавирусом скончались, по формулировке властей, «из-за иных болезней». Таким образом, общее число смертей достигло 4 054.