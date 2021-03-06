Минэкологии об оползне в Бадамдаре

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов осмотрели территорию оползня в поселке Бадамдар в Сабаильском районе Баку. Об этом Trend сказал руководитель группы Национальной службы геологоразведки ведомства Рафиг Гусейнов.

По его словам, на месте произошедшего 28 января оползня сместилась оползневая масса: "Это произошло под влиянием природных факторов, в основном дождей, и в целом не может расцениваться как активизация оползневого процесса. Это просто смещение неустойчивой грунтовой массы".