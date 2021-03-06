Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

Во вторник, 9 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами изморось. Ветер северный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 3-5, днем-7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

9 марта в районах Азербайджана погода в основном без осадков, однако ночью в некоторых горных районах ожидается дождь и снег. Временами туман. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

9 марта на Апшероне ожидается умеренное колебание метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.