США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану

Вашингтон помешал поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан, теперь их, вероятно, получит Китай, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия санкций США против его страны из-за покупки российских С-400.

Представитель турецкого секретариата оборонной промышленности заявил РИА Новости, что Турция и Пакистан в 2018 году подписали соглашение о поставке 30 вертолетов ATAK, это самый крупный в истории Турции контракт на единовременную поставку оборонной продукции. Его сумма оценивалась в 1,5 миллиарда долларов.

Однако реализация контракта была задержана из-за отказа США предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей в связи с тем, что Конгресс блокирует поставки американских вооружений Турции, чтобы вынудить ее отказаться от приобретенных у России С-400. Турция ведет разработку собственных вертолетных двигателей.

"США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США", - сказал Калын в интервью агентству Bloomberg.