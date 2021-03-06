Жители Бейлагана пытались проникнуть на освобожденные территории

Отдел информации

Сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск задержали на двух машинах четырех человек, которые пытались проникнуть на территорию освобожденных от оккупации сел Физулинского района, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Задержанные были доставлены в отдел полиции. Было установлено, что это жители села Шахсеван Бейлаганского района С.Теймурлу, Х.Ширинов, Дж. Ашрафли и Ф.Абилов.

В отношении нарушителей приняты соответствующие меры.