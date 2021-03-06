В Сербии прослушивали президента. Премьер заявила о попытке госпереворота

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала незаконную прослушку президента Александра Вучича попыткой госпереворота, в которой, по ее словам, замешаны функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что, по данным правоохранительных органов, глава сербского государства и члены его семьи были незаконно прослушаны 1 572 раза. Министр уточнил, что в этом замешаны высокопоставленные чиновники МВД, и что дело и собранные материалы переданы в отдел прокуратуры по оргпреступности, сообщает РИА Новости.

"Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота", - заявила глава сербского правительства.

"Думаю, это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в правящей Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича", - сказала Брнабич.

Зампредседателя правящей СПП и мэр Нови-Сада Милош Вучевич заявил журналистам, что среди тех, кто участвовал в заговоре против президента, "есть и министры, директора и другие партийные функционеры".

Конкретные имена подозреваемых чиновников не называются.