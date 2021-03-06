COVİD-19 в Грузии: 147 новых заболевших и 15 умерших за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 147, скончались 15 человек. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 272 998 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 193 человека, с начала пандемии вылечились 266 886 пациентов. Скончался 3 591 человек. За сутки сделано 7 823 теста. В карантине в настоящее время находятся 257 человек, в стационарах – 421, в ковид-гостиницах – 125.