И Сахиба Гафарова поздравила азербайджанских женщин

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем 8 Марта.

«Дорогие, драгоценные женщины! От всего сердца, от всей души поздравляю вас с Международным женским днём - 8 Марта. Вы, женщины, символ нежности, красоты, доброты и искренности.

В этот прекрасный день я хочу особо поздравить матерей, давших Родине достойных и доблестных сыновей. Взращённое вами потомство возложило свои жизни и здоровье на алтарь территориальной целостности нашей родины – Азербайджана.

Поэтому я склоняю перед Вами голову и поздравляю Вас с праздником!» - говорится в поздравлении, опубликованном на странице Сахибы Гафаровой в Facebook.