Крупная консалтинговая компания проводит набор русскоязычных сотрудников
Компания, существующая на рынке уже третий год, производит набор новых сотрудников. Заработная плата от 1200-1600 манатов. Ограничения по возрасту: от 18 до 35 лет (за исключением отдельных вакансий, о которых в объявлении написано ниже).
Желающие пройти серию тестов и экзаменов на соответствие требованиям компании в первую очередь должны выслать CV на [email protected] или же на сайте http://ishyeri.az/ заполнить файл CV. Если вы не владеете свободно русским языком, не тратьте свое время, высылать CV нет никакого смысла! CV должны быть составлены только на русском языке. CV на других языках рассматриваться не будут.
Вся информация, представленная в CV, будет тщательно проверяться. Не стоит ничего придумывать или приукрашивать. Сообщайте только реальные факты.
Необходимо заполнить вложенный файл (CV)
Условия работы
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Зарплата: от 1200-1600 AZN.
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Полная занятость.
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Прием на работу с подписанием трудового договора.
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Компания бесплатно проводит обучение новых сотрудников, которые за время обучения уже получают зарплату.
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Перспективы карьерного роста внутри компании.
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Медицинская страховка.
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Комфортабельный офис в центре Баку.
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Обед за счет компании.
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График работы: 09:00 – 18:00.
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ НА СТАНДАРТНЫЕ ВАКАНСИИ (ЗП: ОТ 1200-1600 AZN)
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Возраст: 18-30 лет.
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Свободное владение азербайджанским и русским языками.
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Знание английского, французского, немецкого и восточных языков повышает шансы на трудоустройство.
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Глубокое знание географии, истории, современных реалий Азербайджана.
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Владение ПК на уровне опытного пользователя; умение работать с программами Microsoft Office (Word, Excel).
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Навыки пользования социальными сетями Instagram и/или Facebook.
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Гуманитарное образование – желательно.
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВАКАНСИИ
Соискатели, заинтересованные в получении работы в специализированных сферах, должны соответствовать следующим требованиям:
SMM (ЗП: 1600 AZN)
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Возраст: 18-30 лет.
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Свободное владение азербайджанским и русским языками.
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Ориентация в современных реалиях Азербайджана (поп-культура, экономика, политика, география).
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Опыт работы с таргетированной рекламой в Facebook и Instagram.
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Опыт по привлечению подписчиков и поддержанию активности на аккаунтах в Facebook и Instagram.
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Навыки анализа и составления отчетов о результатах продвижения аккаунтов.
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Умение сравнивать результаты продвижения разных аккаунтов по неделям и месяцам.
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Навыки контент-менеджера.
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Умение работы в Excel.
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Опыт работы в Telegram и TikTok (желательно).
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Наличие портфолио собственных работ (желательно).
Графический дизайн (ЗП: 2200 AZN)
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Возраст: 18-30 лет.
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Свободное владение азербайджанским и русским языками.
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Ориентация в современных реалиях Азербайджана (поп-культура, экономика, политика, география).
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Опыт работы Adobe Photoshop – обязательно.
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Опыт работы Adobe illustrator – обязательно.
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Опыт работы Adobe Premiere Pro – обязательно.
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Опыт работы Adobe after effects – желательно.
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Наличие сертификата/сертификатов, свидетельствующих об окончании курсов графического дизайна и/или видеомонтажа (желательно).
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Наличие портфолио собственных работ (желательно).
Веб-мастера (ЗП: 2200 AZN)
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Возраст: 18-35 лет.
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Свободное владение азербайджанским и русским языками.
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Знание HTML, CSS, PHP.
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Знание протоколов HTTP, FTP.
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Опыт использования СУБД MySQL.
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Знание JavaScript, понимание принципов отладки.
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Опыт работы с Php-frameworks.
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Опыт работы с распространенными СMS (Wordpress, Bitrix, Opencart, Modx).
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Навык создания сайтов, внесение технических правок для оптимизации их работы, создание и изменение страниц, метатегов.
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Навыки размещения кодов счетчиков и аналитических сервисов.
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Навыки изменения адресов страниц и настройки редиректов.
-
Навыки изменения отдельных элементов страниц.
-
Навыки формирования карты сайта.
-
Навыки поиска и устранения неисправностей в работе сайта.
-
Навык поиска и устранения вредоносных кодов и уязвимостей.
-
Навык разработки модулей и дополнительного функционала для различных СMS.
-
Навык создания форм обратной связи.
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Навык создания галерей изображений.
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Навык создания функциональных динамических элементов (всплывающие меню, окна и т.д.).
IT (ЗП: 1200-1800 AZN)
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Возраст: 18-35 лет.
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Свободное владение азербайджанским и русским языками.
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Понимание строения и принципов работы компьютера и его комплектующих.
-
Навыки решения технических проблем с персональным компьютером на физическом и программном уровнях.
-
Опыт установки операционных систем и ПО для работы в офисе.
-
Базовое понимание проводных и беспроводных технологий.
-
Навыки работы в умной настройке беспроводных технологий передачи данных (WIFI), расчет и анализ каналов беспроводной передачи данных.
-
Навыки работы с периферией и понимание принципа работы принтеров.
-
Опыт в монтажных работах свитчей, маршрутизаторов, Ethernet-кабеля.
-
Понимание команд конфигураций свитчей, маршрутизаторов (Cisco, HPE).
-
Понимание и различие рабочей частоты 2.4-5GHz.
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Опыт работы с IP- адресацией.
-
Опыт работы с рабочим персоналом (Helpdesk).
-
Опыт работы с серверами и виртуализации.
-
Навык работы с сетями.
НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА СОИСКАТЕЛЕЙ
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Пунктуальность.
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Дисциплинированность.
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Ответственность.
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Исполнительность.
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Обучаемость.
-
Трудоспособность.
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Старательность.
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Внимательность к деталям.
Процедура отбора соискателей
Набор производится в несколько этапов:
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Рассмотрение CV.
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Анкетирование.
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Экзамен на эрудицию.
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Экзамен на соответствие различным отделам компании.
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Психологическая диагностика.
Если после рассмотрения CV нас заинтересует кандидатура соискателя, ему/ей позвонят секретари компании и пригласят на анкетирование. Каждый соискатель проходит разные этапы отбора не в один и тот же день, а в разные дни. После анкетирования соискатель будет допущен к следующим этапам отбора только в том случае, если оказался подходящим требованиям компании.
Те соискатели, которые успешно пройдут все этапы отбора, будут официально приняты на работу с заключением трудового договора.