Крупная консалтинговая компания проводит набор русскоязычных сотрудников

Компания, существующая на рынке уже третий год, производит набор новых сотрудников. Заработная плата от 1200-1600 манатов. Ограничения по возрасту: от 18 до 35 лет (за исключением отдельных вакансий, о которых в объявлении написано ниже).

Желающие пройти серию тестов и экзаменов на соответствие требованиям компании в первую очередь должны выслать CV на [email protected] или же на сайте http://ishyeri.az/ заполнить файл CV. Если вы не владеете свободно русским языком, не тратьте свое время, высылать CV нет никакого смысла! CV должны быть составлены только на русском языке. CV на других языках рассматриваться не будут.

Вся информация, представленная в CV, будет тщательно проверяться. Не стоит ничего придумывать или приукрашивать. Сообщайте только реальные факты.

Необходимо заполнить вложенный файл (CV)