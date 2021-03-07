Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 14:01

Накануне мы отмечали, что, несмотря на все попытки недругов Азербайджана по очернению экономической политики президента Ильхама Алиева, страна добивается все новых успехов в этой сфере. Так, их утверждения об отсутствии в стране всякой свободы, особенно в экономической сфере, полностью дезавуировались докладом Heritage Foundation (Фонда наследия), существенно улучшившим позиции Азербайджана в Индексе экономической свободы за 2020 год. Наряду с докладом авторитетного Heritage Foundation обнародован и отчет влиятельного американского Института международной экономики Петерсона (PIIE) о Нефтяном фонде Азербайджана. Согласно отчету, азербайджанский Нефтяной фонд вошел в первую пятерку самых прозрачных суверенных фондов мира. Помнится, как еще в середине прошлого десятилетия после обвала цен на нефть усилились нападки на Госнефтефонд как внутри страны, так и за ее пределами. Обвинения в разбазаривании средств фонда, отсутствии прозрачности в его деятельности, выдвинутые местными НПО, подхватили и международные структуры. Страсти накалились до такой степени, что в 2017 году Баку официально заявил о выходе из международной структуры «Инициатива прозрачности в добывающей промышленности» (EITI). Многие экономисты тогда говорили, что решение о выходе из EITI негативно повлияет на инвестиционную привлекательность Азербайджана.

Но экономика страны с тех пор развивается по нарастающей. А в таблице суверенных фондов по прозрачности и подотчетности за 2019 год, составленной престижным американским Институтом международной экономики Петерсона (PIIE) и опубликованной в феврале этого года, Госнефтефонд Азербайджана с 92 баллами занял пятое место среди 64 суверенных фондов. Согласитесь, оценка Института Петерсона эффективности деятельности суверенных фондов по прозрачности и подотчетности напрочь отвергает звучащие в адрес ГНФАР на протяжении долгих лет беспочвенные обвинения. Можно смело сказать, что обвинительный пузырь лопнул. А ведь таблица-2019 была составлена на основе оценки самых различных направлений фондов. Это и управление средствами глобальными суверенными фондами, и устойчивость, и прозрачность, и отчетность, а также применение так называемых принципов Сантьяго. И ГНФАР набрал в оценке-2019 почти максимум баллов по каждой категории. Отметим, что Институт мировой экономики Петерсона, известный к тому же под названием Института международной экономики (англ. Peterson Institute for International Economics) — частный, некоммерческий, научно-исследовательский институт по вопросам международной экономической политики. Получил название в честь известного американского экономиста, политика, бизнесмена, миллиардера Питера Джорджа Петерсона, который является председателем совета этого института. Институт является одним из наиболее известных мозговых центров в области изучения проблем мировой экономики. В сферу его исследований входят глобальные макроэкономические проблемы, международные финансы, международная торговля и вытекающие социальные вопросы, энергетическая тематика и проблемы окружающей среды, инвестиции, вопросы госрегулирования экономики, конкурентоспособности США и других стран. Институт фокусирует свое внимание на мировом финансовом и экономическом кризисе. Исследования, проводимые институтом, охватывают все регионы земного шара, включая евразийское пространство. Таким образом, азербайджанский Госнефтефонд, строящий свою деятельность на основе принципов прозрачности и отчетности, был и остается одним из лучших примеров среди глобальных суверенных фондов. Именно благодаря безупречной и прозрачной деятельности он получил высокую оценку ряда авторитетных организаций. Неслучайно еще в 2017 году его успешная и прозрачная деятельность по институциональному строительству и прозрачности получила высокую оценку ООН. И фонд был удостоен самой высокой награды – «Премии государственной службы ООН», учрежденной ООН в 2003 году с целью оценки вклада госструктур в разных странах мира в развитие этих стран. А ГНФАР – первая среди госструктур стран Восточной Европы и СНГ, удостоенная такой награды. Даже после кризиса в 2014 году, когда многие суверенные фонды, особенно в нефтезависимых странах, столкнулись с большим ущербом, хотя азербайджанский Фонд добился роста своих активов.