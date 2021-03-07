МИД Ирана о встрече Папы Римского с лидером шиитов в Ираке

Встреча Папы Римского Франциска и духовного лидера шиитов Ирака великого аятоллы Али ас-Систани говорит о диалоге религий и их сближении. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Встреча с духовным авторитетом Ирака показала диалог между религиями и их сближение", - сказал иранский дипломат, добавив, что "поездка Папы в Ирак была очень важной".

По его словам, "благодаря мужеству народа, мудрости властей и крови, пролитой в борьбе с экстремизмом и иностранными заговорами, сегодня Ирак достиг такого уровня безопасности, что стало возможным проведение таких конструктивных визитов".

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак. 6 марта он встретился с духовным лидером шиитов в Ираке и провел с ним переговоры. Стороны обсуждали притеснения и дискриминацию в современном мире, важность диалога религий для их устранения.