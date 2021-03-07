Хаос в Ливане продолжается: протестующие заблокировали подъезды к Бейруту

Такая ситуация наблюдается не только в ливанской столице, но и на трассах, ведущих в города Библос и Батрун в северном Ливане, а также на транспортных путях между Бейрутом и южным Ливаном, на отрезке трассы между Сайдой и Тиром, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ страны.

Манифестации в Ливане продолжаются уже шесть дней. Они начались, когда курс ливанского фунта на черном рынке обрушился до 10 000 фунтов за доллар – при официальном курсе около 1 500 фунтов. Исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Дияб выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что Ливан находится на пороге коллапса, и призвал политические силы поспешить с формированием нового кабинета. Дияба должен был сменить на посту премьера Саад аль-Харири, однако сформировать правительство ему не удается несколько месяцев.