Бывшая учительница и таксист из Лянкярана решили стать наркодилерами Haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу жителей Лянкяранского района 40-летней Салехи Асадовой и 36-летнего Руслана Алиева, обвиняемых в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков.
Согласно материалам уголовного дела, 25 января прошлого года обвиняемые были задержаны в Ясамальском районе сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью, и у них был изъят килограмм героина и 500 таблеток психотропных препаратов.
В ходе судебного заседания Руслан Алиев сообщил, что работал таксистом и иногда возил в Лянкяран и обратно в Баку Салеху Асадову. Женщина как-то сказала своему земляку, что зарабатывает торговлей героином, который завозит в Азербайджан ее иранский знакомый по имени Рагим, и предложила ему поучаствовать в этом «бизнесе».
«Я нуждался в деньгах и поэтому согласился. Рагим делал закладки в Масаллинском или Билясуварском районах, а мы с Салехой забирали оттуда героин и продавали его тем людям, которых нам называл Рагим. Он поддерживал с нами связь по Whatsapp. А кто и как переправлял наркотики в Азербайджан, я не знаю», - сказал обвиняемый.
По его словам, так он с Салехой и «работал» до своего ареста.
За несколько часов до задержания Руслану позвонил Рагим и сообщил об очередной «посылке» с килограммом героина и 500 таблетками метадона, которая их ждет в Билясуварском районе.
«За этот груз нам должны были заплатить 12,5 тысячи манатов. Моих денег там всего 200 манатов. Сколько должна была получить Салеха – не знаю. Оставшиеся деньги другой таксист переправлял Рагиму. Я поехал в Билясувар, забрал наркотики, чтобы привезти их к Салехе в Баку. Но когда к вечеру добрался до дома Салехи, меня с ней задержали сотрудники полиции», - сообщил Алиев.
В свою очередь Салеха Асадова рассказала, что познакомилась с Рагимом в Иране и даже подружилась там с его семьей. Приезжая в Иран за покупками или к врачам, всегда останавливалась у них дома. Как-то в одну из таких поездок Рагим признался Салехе, что долгое время занимается переправкой наркотиков в Азербайджан, и предложил «работать» вместе.
«Я бывшая учительница, живу на съемной квартире, муж от меня ушел, денег постоянно не хватало. Не могла даже оплачивать обучение своего ребенка. Потому и согласилась на предложение Рагима. Потом привлекла к делу и таксиста Руслана. Мы получали наркотики и передавали их людям, на которых указывал Рагим. Забрав причитающиеся нам деньги, оставшиеся суммы отправляли Рагиму», - сообщила обвиняемая.
В день задержания, по признанию Асадовой, она должна была дать Руслану 200 манатов, забрать себе 700, а оставшиеся деньги послать Рагиму. Их взяли с поличным - в момент передачи наркотиков.
Процесс над наркодилерами продолжается.