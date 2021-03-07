Инара Рафикгызы, собкор 15:29

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу жителей Лянкяранского района 40-летней Салехи Асадовой и 36-летнего Руслана Алиева, обвиняемых в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, 25 января прошлого года обвиняемые были задержаны в Ясамальском районе сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью, и у них был изъят килограмм героина и 500 таблеток психотропных препаратов.

В ходе судебного заседания Руслан Алиев сообщил, что работал таксистом и иногда возил в Лянкяран и обратно в Баку Салеху Асадову. Женщина как-то сказала своему земляку, что зарабатывает торговлей героином, который завозит в Азербайджан ее иранский знакомый по имени Рагим, и предложила ему поучаствовать в этом «бизнесе». «Я нуждался в деньгах и поэтому согласился. Рагим делал закладки в Масаллинском или Билясуварском районах, а мы с Салехой забирали оттуда героин и продавали его тем людям, которых нам называл Рагим. Он поддерживал с нами связь по Whatsapp. А кто и как переправлял наркотики в Азербайджан, я не знаю», - сказал обвиняемый. По его словам, так он с Салехой и «работал» до своего ареста. За несколько часов до задержания Руслану позвонил Рагим и сообщил об очередной «посылке» с килограммом героина и 500 таблетками метадона, которая их ждет в Билясуварском районе.