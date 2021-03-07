Сегодня, в 15:00, группа активистов и феминисток попыталась провести несанкционированную акцию в центре Баку – на площади Фонтанов.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, несанкционированная акция была приурочена к Международному женскому дню 8 Марта.

Когда участники незаконной акции попытались поднять плакаты с феминистскими лозунгами, им помешали сотрудники полиции. В результате были задержаны около 10 участников акции.

Отметим, что в 1907 году известная деятельница немецкого и международного социалистического и женского движения Клара Цеткин создала при Социал-демократической партии Германии женское отделение, где вместе с Розой Люксембург выступала за равные права женщин. В 1910 году именно она предложила учредить международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.