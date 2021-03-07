В Баку мужчина выбросился из окна многоэтажки
В поселке Говсан Сураханского района Баку 35-летний Салман Фарманов покончил с собой, бросившись из окна многоэтажного дома, сообщает Report.
По данному факту проводится расследование.
В поселке Говсан Сураханского района Баку 35-летний Салман Фарманов покончил с собой, бросившись из окна многоэтажного дома, сообщает Report.
По данному факту проводится расследование.
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