В Мадриде запретили митинг 8 Марта

Организаторы оспорили это постановление в Высшем суде Мадрида, однако он встал на сторону властей. Два крупнейших профсоюза страны – Рабочие комиссии (ССOO) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) подали жалобы в Конституционный суд.

На прошлой неделе власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в автономном сообществе Мадрид в связи с Международным женским днем из-за эпидемии COVID-19.

Конституционный суд Испании не дал разрешение на проведение акций в связи с 8 Марта в Мадриде, чего добивались профсоюзы, сообщили в суде, передает РИА Новости.

Суд принял их к рассмотрению, однако не дал разрешение на проведение акций, сообщили в пресс-службе. "Отказать в приостановлении вердикта вышеназванного суда (Высшего суда Мадрида – ред.), что запросили профсоюзы, чтобы сегодня они могли провести акцию на площади Сибелес в Мадриде", - заявили в суде, сославшись на необходимость выслушать противоположную сторону конфликта.

Организаторы настаивают на проведении всеобщей акции в понедельник вечером – они призывают вывесить на балконах, окнах и дверях феминистическую символику и выйти на балконы в 20:00.

Мадрид стал единственным испанским регионом, где были запрещены митинги, власти других автономных сообществ призывают не допускать скопления людей.

Уровень заражения COVID-19 в Мадриде остается одним из самых высоких в стране: в пятницу, 5 марта, он составлял 245 на сто тысяч населения за две недели, при том, что в Испании в среднем этот показатель 149. За 7 дней в столичном регионе выявлено 7,4 тысячи новых случаев заболевания, умерли 102 человека.

В прошлом году многотысячная акция 8 Марта проходила в самом начале эпидемии, за несколько дней до введения режима повышенной готовности и жесткого карантина, однако официально так и не было подтверждено, что она стала одной из главных причин быстрого распространения COVID-19 в регионе. На митинге в 2020 году присутствовали представители испанских и мадридских властей, некоторые в результате заболели.