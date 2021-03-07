Депутат Фазиль Мустафа обратился к азербайджанским мужчинам: «Нужно дарить женщинам не подарки, а права!»

«Азербайджан является современным государством. Мы предоставили женщинам все права, которые представлены в передовых странах мира. Мы создали для женщин отдельный комитет, такой же комитет создан и в парламенте. Мы подписали все конвенции касательно женщин и даже приняли закон «О гендерном равноправии». В буквальном смысле мы признаем все свободы женщин, но до сих пор не смогли повысить роль женщины в обществе». Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

«Так как определенные для женщин рамки чести, морали и национальных традиций не распространяются на мужчин, женщины продолжают оставаться обвиняемыми в одностороннем порядке. Мы до сих пор не смогли создать систему образования, которая позволяла бы воспитывать женщин достаточно образованными. В спорте найти себя не смогли даже 5% женщин. И в городах, и в районах очень высок процент эксплуатации женского труда. Из-за тяжелых социальных условий женщины превращаются в жертв торговли людьми. Из года в год растет число разведенных женщин, и в обществе к ним усиливается синдром недоверия.

Наш национальный менталитет считает измену мужчины типичным мужским поведением, а измену женщины - безнравственностью. Довольно большое количество женщин и среди наркоманов. И за женской наркоманией в стране четко отслеживается силуэт мужчины. В авангарде религиозного невежества также находятся женщины. Азербайджан в лидерах по числу гадалок в стране.

Суть праздника 8 Марта – обратить внимание на права женщин. У нас же на этот праздник смотрят как на день дарения подарков женщинам. Нужно дарить им права. Нужно напоминать женщинам об их правах. Веками мы давали им только обязанности. Начиная от материнства и заканчивая домашним хозяйством. Под гнетом этих обязанностей большинство азербайджанских женщин не смогли стать проводниками общественных ценностей. Впервые женщина стала проводником общественных ценностей, когда женская школа Зейналабдина Тагиева начала учить девочек.

Но кто же такая успешная азербайджанская женщина? Та, которая может держать баланс между своими обязанностями и правами. Они берегут и семейные ценности, и в то же время образованны и современны. Для того, чтобы они играли существенную роль в обществе, их должно стать больше, они должны поддерживать друг друга.

На самом деле 8 Марта - это праздник женщин, которые не позволяют растоптать свои права и свободы. Если мы вместо того, чтобы пытаться обмануть женщину дорогими подарками и цветами, попытаемся построить общество, в котором ценят женщин, то такие праздники, как 8 Марта, и вовсе будут не нужны. Пока у женщин все еще много обязанностей и чувствуется дефицит прав и свобод, на праздник 8 Марта можно смотреть как на надежду», - написал Фазиль Мустафа.