Тер-Петросян о попытке военного переворота в Армении

«Я полностью понимаю возмущение высшего военного командования и позицию армии по вмешательству в политические процессы, выходящие за рамки ее компетенции, причиной чего было не что иное, как неосторожная попытка премьер-министра свалить вину за унизительное поражение на армию». Об этом говорится в заявлении первого президента Армении Левона Тер-Петросяна по поводу заявления Генштаба с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают армянские СМИ.

В заявлении Левона Тер-Петросяна также отмечается: «В то же время я хотел бы приветствовать сдержанное поведение военных в ответ на призывы некоторых сил подстрекать их к неконституционным действиям. Такое поведение армейского руководства считаю образцовым проявлением государственного мышления, честным стремлением уберечь страну от разрушительных потрясений, что заслуживает искренней признательности всего нашего народа.

В то же время я считаю крайне опасными и достойными осуждения безответственные заявления некоторых политиков, которые преподносят военный переворот как позитивный путь к оздоровлению государства».

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства.