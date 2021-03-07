Первый президент Украины о том, как можно было сохранить СССР

Как рассказал политик в эфире канала "Украина 24", перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант, при котором СССР можно было сохранить в качестве единого государства.

Советский Союз можно было сохранить, превратив его в конфедерацию, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему", — вспомнил Кравчук.

По его словам, Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства, после чего политики обсудили детали и пошли к Горбачеву.

"Ельцин говорит: "Михаил Сергеевич, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию", — рассказал Кравчук.

В ответ Горбачев попросил привести образец такого государства, на что Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента.

"Горбачев так задумался и говорит: "Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент", — продолжил Кравчук.

Он добавил, что тогда понял, что такой сценарий реализовать не получится, а через некоторое время Горбачев предложил референдум о сохранении СССР.

"И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", — заключил экс-президент Украины.