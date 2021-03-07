Визит Папы Римского в Ирак Байден назвал историческим

Президент США Джо Байден отметил роль Папы Римского Франциска в укреплении межконфессионального взаимопонимания. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома в связи с визитом главы Римско-католической церкви в Ирак.

"Визит Папы Римского Франциска стал историческим. Как сказал сам Папа, это стало важным посланием о том, что "братство прочнее братоубийства, надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны", - отмечается в заявлении, которое цитирует ТАСС.

"Поздравляю правительство и народ Ирака с тем, какую заботу они вложили в организацию этого визита", - сказал Байден.

Папа Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак.