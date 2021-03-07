195 новых больных COVID в Азербайджане

За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 71 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в понедельник, 8 марта.

За минувший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались шесть человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 236 963 случая заражения коронавирусом, из этого числа 229 789 человек благополучно прошли лечение, 3 247 пациентов клиник скончались. Лечение 3 927 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране всего проведено 2 657 999 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4 624 - за минувшие сутки.