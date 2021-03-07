В столице Испании Мадриде несколько женщин, придерживающихся крайне правых взглядов, напали на участниц феминистической акции, проходившей в связи с Международным женским днем, сообщает телеканал Antena 3.

На прошлой неделе испанские власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в автономном сообществе Мадрид 8 марта из-за эпидемии COVID-19. Несмотря на это, в городе состоялась акция, организованная студенческим профсоюзом, в которой приняли участие более ста человек.

Акция проходила мирно, участники сели на площади и начали скандировать призывы к равноправию мужчин и женщин.

В то же время несколько человек начали их оскорблять. Две женщины исполнили гимн Испанской фаланги "Лицом к солнцу", началась перепалка, женщины нанесли несколько ударов феминисткам, свидетельствуют кадры, которые показал в эфире телеканал, произошла потасовка. Вмешалась полиция.