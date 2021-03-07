В США нашли лекарство от COVID
В США проверяют экспериментальное лекарство для лечения коронавируса, которое в ходе тестирования продемонстрировало высокую эффективность на ранней стадии болезни. Об этом говорится в заявлении американского производителя лекарств Merck, сообщает USA Today.
Согласно сообщению, препарат молнупиравир показал быстрое снижение уровня инфекционного вируса у пациентов на ранней стадии заболевания. Препарат протестировали на более чем 200 госпитализированных пациентах, у всех было более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у пациентов в группе плацебо.
Ведущий исследователь Медицинской школы Университета Северной Каролины Уильям Фишер назвал результаты исследований многообещающими, но их должны подтвердить дополнительные исследования.
Молнупиравир - экспериментальный противовирусный препарат, активный при пероральном приеме, разработанный для лечения гриппа.