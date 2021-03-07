Папа Римский: женщины двигают историю вперед, и это не комплимент по случаю праздника
Жизнь идет вперед благодаря женщинам. Так считает Папа Римский Франциск.
"Сегодня - праздник женщин, поздравляю. Мы, мужчины, вечно в празднике", - пошутил понтифик.
"Женщины сильнее мужчин, но они до сих пор часто находятся в унизительном положении", - сказал понтифик, указав, что далеко ходить за примерами не надо. "Женщин продают, порабощают", - приводит ТАСС слова Франциска.
"Женщины двигают историю вперед, и это не преувеличение, это не комплимент по случаю праздника женщин", - сказал понтифик.