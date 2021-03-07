Эрдоган и Борис Джонсон созвонились

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Управления по связям с общественностью админитсрации президента Турции.

Согласно сообщению, были обсуждены вопросы торговли, туризма, обороны, сельского хозяйства, борьбы с пандемией COVID-19, шаги по улучшению двусторонних отношений, а также региональная тематика.

Президент Эрдоган отметил, что Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Турцией представляет собой поворотный момент в отношениях двух стран, подчеркнув, что предпринятые шаги будут способствовать достижению объема двусторонней торговли в 20 млрд долларов.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара приветствует усилия Лондона по кипрскому вопросу и что в случае его урегулирования на основе сосуществования двух государств для сторон возникнет «беспроигрышная ситуация».