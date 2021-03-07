В Военную полицию Армении вызывают поддержавших начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна офицеров и их близких. Об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на телеграм-канал «Медиапорт».

«С раннего утра в Военную полицию вызывают поддерживавших начальника Генштаба ВС Армении офицеров и их близких. Под угрозой требуют от них отозвать подписи из заявления в поддержку Оника Гаспаряна и публично заявить, что они отказываются от требования отставки Никола Пашиняна. От не выполняющих требования Военной полиции офицеров требуют подать рапорт об увольнении».