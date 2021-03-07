Депутат сдал мандат из-за скандала с медицинскими масками

Депутат германского Бундестага от Христианско-демократического Союза Николас Лёбель сдал депутатский мандат из-за скандала с закупками медицинских масок.

Как сообщает Дойче велле, фирма Лёбеля получила "откаты" на сумму примерно 250 000 евро за посредничество при получении договоров на продажу медицинских масок между поставщиком из федеральной земли Баден-Вюртемберг и двумя компаниями из Гейдельберга и Мангейма.

Лёбель признал свою причастность к сделке и вышел из состава комитета Бундестага по международным делам.