Бразильский штамм дошел до Австрии

Вслед за появлением в Австрии британского и южноафриканского штаммов COVID-19 в этой стране зафиксирован первый случай заражения так называемым бразильским штаммом.

Как сообщает издание Salzburger Nachrichten, первый инфицированный этой мутацией вируса выявлен в Зальцбурге. Подозрения на то, что указанный пациент имеет вирус нового типа, как сообщается, возникли еще две недели назад. Теперь же исследования подтвердили: у заболевшего действительно новая мутация коронавируса, ее называют "бразильской" - именно в этой стране были зарегистрированы первые случаи заражения указанным штаммом.