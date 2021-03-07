Эксперт спрогнозировал рекордный спрос на газ

Агоста в беседе с корреспондентом турецкого агентства рассказал, что на фоне пандемии коронавируса резко снизился спрос на нефть на мировых рынках. Природный газ же оказался более устойчивым перед лицом кризиса ресурсом, сказал он.

Спрос на природный газ на мировых рынках в предстоящие 15 лет вырастет на рекордные 15 процентов, заявил в беседе с Anadolu один из партнеров компании McKinsey&Company Алессандро Агоста.

По его словам, природный газ является основным сырьем, используемым в сфере энергетики и в наименьшей степени загрязняет природу. Спрос на природный газ продолжит расти, и в долгосрочной перспективе положительное влияние на это окажут конечные потребители, сказал Агоста.

«Прогнозируем, что в ближайшие 15 лет природный газ продемонстрирует наибольший рост спроса среди других источников ископаемого топлива. Спрос на природный газ вырастет на 15 процентов. Хотя серьезных изменений в спросе на энергию в развитых странах Европы не ожидается, потребление энергии растет в развивающихся странах и растущих регионах. Это один из факторов, который приведет к увеличению спроса на природный газ. Мы прогнозируем рост спроса на природный газ в Азии, в частности Китае и в таких странах, как Бразилия. Роль природного газа в производстве электроэнергии будет определяться в соответствии с рыночной динамикой стран, но использование природного газа не должно уменьшаться, это важно с точки зрения перехода к низкоуглеродной экономике», - подчеркнул он.

Агоста считает, что наибольшие темпы роста спроса в мировой газовой отрасли будет демонстрировать СПГ. Учитывая все это, проводится множество исследований для создания сектора «зеленого СПГ», сказал Агоста.