Папа рассказал о подписанном с шейхом секретном документе

Документ "О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования", подписанный Папой Римским Франциском и верховным имамом старейшего и крупнейшего исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмед ат-Тейибом в 2019 году в Абу-Даби, в котором утверждается принцип мирного сосуществования религий и недопущения экстремизма на религиозной почве, долго готовился и держался в секрете. Об этом понтифик рассказал журналистам своего пресс-пула на борту самолета по пути из Ирака.

"Документ Абу-Даби готовился в секрете в течение шести месяцев, в молитвах и размышлениях. Это стало первым шагом, можно сказать, что теперь последовал второй (Папа имеет в виду встречу с лидером иракских шиитов аятоллой Али ас-Систани - ред.), и будут другие, не менее важные по направлению к братству", - цитирует ТАСС понтифика.

Франциск указал, что декларация Абу-Даби должна рассматриваться в сочетании с энцикликой "Все Братья", вышедшей в прошлом году и воодушевленной документом о братстве. "Они идут в одном направлении. Люди - собратья по религии и равные по происхождению. Думаю, что это и вопрос культурной ментальности", - сказал Франциск.

"Иногда надо рисковать, чтобы сделать шаг, - продолжил понтифик. - Некоторые критикуют, что Папа делает шаги против католической доктрины, но эти решения принимаются всегда в молитве, в диалоге, в размышлении, это не каприз. Эта линия была указана на Втором Ватиканском соборе".

В ходе своего первого в истории папства визита в Ирак Франциск встретился с лидером иракских шиитов великим аятоллой Али ас-Систани. Папа назвал его "мудрым человеком Бога". По отношении к главе католиков ас-Систани проявил большое уважение. "Вы знаете, что он никогда не встает, чтобы кого-то поприветствовать. Со мной он поднялся два раза", - рассказал понтифик. "Мне наша встреча просветила душу", - признался Франциск.