Премьер-лига: «Нефтчи» выиграл, но «Карабах» дышит в спину

Один из лидеров чемпионата «Нефтчи» принимал на «Баксель Арене» команду «Кешля» и одержал уверенную победу со счетом 3:1.

Многое было ясно уже в первые 20 минут, когда Намик Алескеров на 6-й минуте и Омар Булудов на 19-й забили по голу. Третий гол «Нефтчи» забил на 64-й минуте – Намик Алескеров реализовал пенальти. Свой единственный мяч «Кешля» провела на 82-й минуте усилиями Азера Салахлы.

У «Нефтчи» 39 очков, у «Карабаха» - 36, но у чемпиона есть игра в запасе. Завтра агдамцы сыграют с «Зиря», занимающей 3-е место.

В другом матче сегодняшнего дня «Сабах» принимал в Масазыре «Сумгаит». Встреча завершилась вничью 1:1. На гол футболиста «Сабаха» Тамкина Халилзаде на 34-й минуте сумгаитцы ответили мячом Джамаледдина Ходжаниязова на 69-й.

Завтра также состоится матч «Габала» - «Сабаил».

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 39 очков (19 матчей)

2. «Карабах» - 36 (18)

3. «Зиря» - 29 (18)

4. «Сумгаит» - 25 (19)

5. «Габала» - 21 (18)

6. «Сабаил» - 17 (18)

7. «Кешля» - 16 (19)

8. «Сабах» - 16 (19).