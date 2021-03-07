Верховный суд отклонил последнюю апелляцию Трампа

Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию бывшего президента Дональда Трампа по поводу пересмотра результатов прошедших в стране в ноябре прошлого года выборов, на которых он проиграл нынешнему главе государства Джо Байдену. Об этом сообщает Reuters.

Верховная инстанция отклонила апелляцию, касавшуюся пересчета голосов в штате Висконсин, где Трамп получил примерно на 20 тысяч голосов меньше, чем Байден.

Это была последняя из трех апелляций по итогам выборов, поданных Трампом в конце своего президентского срока. Судьи отвергли ее без дополнительных пояснений.

Трамп и его сторонники после выборов многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканца не имели успеха, иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.