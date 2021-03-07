Названы полностью доступные для туристов страны
Только пять государств в мире в настоящее время в полной мере доступны для иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Всемирной туристической организации ООН в понедельник, 8 марта.
Полностью открыты для путешественников сейчас Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.
Каждая третья страна в настоящее время полностью закрыта для международного туризма. По информации на февраль текущего года 69 из 217 стран, то есть 32 процента государств, не принимают иностранных туристов, границы еще 73 стран частично закрыты. Тесты или карантин из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции требуют еще около 70 государств.