ООН заявила об ухудшении положения женщин за время пандемии

Женщины за минувший год оказались на передней линии борьбы с пандемией, однако их положение во многих странах мира ухудшилось, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии в честь Международного женского дня.

Гутерриш указал, что женские организации сыграли важную роль в содействии усилиям по борьбе с пандемией и распространении информации об инфекции, особенно на местном уровне, а женщины в составе миротворческих контингентов ООН способствовали выстраиванию диалога с местными сообществами в условиях пандемии.

"70% медиков, работающих с заразившимися коронавирусом - женщины, причем многие из дискриминируемых по расовому или иным признакам групп, находящихся на нижних ступенях экономической иерархии", - цитирует ТАСС генсека ООН.

При этом генеральный секретарь ООН отметил, что пандемия "усугубила гендерное неравенство, многих женщин подтолкнула к нищете, лишила их работы и доступа к медицине и образованию".

Гутерриш также подчеркнул, что женщины должны иметь право голоса в решении вопросов, которые касаются непосредственно их, но пока обеспечить их равное с мужчинами участие в общественной и политической жизни не удается.