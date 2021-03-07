Знаменитый Кейсуке Хонда – на 90 процентов футболист «Нефтчи»

«Хонда и сам хочет как минимум до конца сезона играть в «Нефтчи». А дальше посмотрим. Устроит ли он нас, устроит ли наш клуб его… Верим, что Кейсуке нам поможет. Нам нужны опытные игроки. В разных командах он играл на разных позициях. Думаю, нам он будет полезен на любой позиции», - заявил главный тренер «Нефтчи».

34-летний Хонда известен по выступлениям за московский ЦСКА и итальянский «Милан». Также в его послужном списке такие команды, как «Нагоя Грампус» (Япония), «Венло» (Голландия), «Пачука» (Мексика), «Мельбурн Виктори» (Австралия), «Витесс» (Голландия), «Ботофого» (Бразилия). На его счету 98 матчей за сборную Японии. Он участвовал в чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов.

В августе 2018 года Хонда, продолжая карьеру игрока, стал главным тренером сборной Камбоджи, которой часто руководит дистанционно.