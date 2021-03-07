Мамед Эфендиев, отдел экономики 21:14

В последнее время в Азербайджане многие, говоря об экономике, вставляют, как правило, и фразу о четвертой промышленной революции. При этом чувствуется, что не все они себе ясно представляют смысл этой научной терминологии. И ставшее крылатым выражение все больше принимает массовый характер и грозит искажением развернувшейся в стране работы в этом важном направлении. А началось все в начале текущего года с указа президента Ильхама Алиева о создании в Азербайджане публичного юридического лица «Центр координации и анализа четвертой промышленной революции» при Минэкономики. Глава государства определил и цель новой структуры. Центр - это публичное юридическое лицо, которое координирует сотрудничество Азербайджана с международными организациями осуществляющими деятельность в области четвертой промышленной революции, а также проводит анализ и координацию вызовов, инициатив, стратегий и проектов в цифровой экономике. В принципе, задача новой госструктуры изложена ясно, но вот с «четвертой промышленной революцией» не все так просто. Хотя достаточно было бы для этого взглянуть в первый попавшийся справочник.

А все просто. Сегодня на наших глазах и происходит четвертая промышленная революция (англ. The Fourth Industrial Revolution) или, как ее часто называют, Индустрия 4.0. Да, история переживает уже четвертую промышленную революцию. Началом первой промышленной революции считают изобретение в 1764–1765 английским ткачом Джеймсом Харгривсом механической прялки «Дженни», которая примерно в 20 раз увеличивала производительность труда прядильщика. Вторая промышленная революция (или технологическая революция) охватывает вторую половину XIX и начало XX веков. Началом ее считают внедрение бессемеровского способа выплавки стали в 1860-х годах, а кульминацией — распространение поточного производства и поточных линий (конвейеров). Третья промышленная революция, которую мы уже пережили, началась в 1960-е годы и характеризовалась автоматизацией производства (без участия человека). Предпосылкой четвертой промышленной революции стало распространение интернета. «Всемирная паутина» изменила нашу жизнь, но поначалу не привела к прорыву в промышленности. Но затем стал нарастать симбиоз промышленных и технологических инноваций. 3d печать и роботы имеют все шансы стать разрушительными технологиями нашего времени - не хватает только массового распространения. О плодах Индустрии 4.0 говорить рано, но можно уже выделить перспективные инновации. И Азербайджан, конечно, не мог оставаться в последних рядах инновационных революционеров. Ведь и по уровню развития интернета, и по уровню внедрения высоких технологий страна занимает ведущие позиции в мировом масштабе. А нынешний выбор Азербайджана главой государства, как одного из центров сети четвертой промышленной революции, внесет важный вклад в экономику государства, способствуя дальнейшему ее развитию. По словам министра экономики Микаила Джаббарова, совместная работа с ведущими компаниями будет полезна в развитии ненефтяного сектора, диверсификации и цифровизации экономики страны. Этот фактор еще больше повысит международный авторитет Азербайджана.