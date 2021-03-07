Экс-советник Ельцина рассказал, почему не спасли СССР

«Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым. Он действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошел путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы. В итоге СССР распался, потому что, первое – коммунистическая партия сначала завела этот Союз в тупик, а затем неловко реформировала. Вторая причина – это путч. Это был критический удар, после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать побыть отдельно», – передает комментарий Станкевича Ura.ru.

Ранее Алексей Венедиктов в эфире «Эхо Москвы» заявил, что Михаил Горбачев, на самом деле, был единственным из советской элиты, который боролся за сохранения страны, а значит, не виноват в распаде.