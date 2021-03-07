Экс-советник Ельцина рассказал, почему не спасли СССР
Первый президент СССР Михаил Горбачев был намерен сохранить СССР, но ему не повезло, заявил бывший советник президента России Бориса Ельцина Сергей Станкевич, комментируя высказывания журналиста Алексея Венедиктова.
«Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым. Он действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошел путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы. В итоге СССР распался, потому что, первое – коммунистическая партия сначала завела этот Союз в тупик, а затем неловко реформировала. Вторая причина – это путч. Это был критический удар, после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать побыть отдельно», – передает комментарий Станкевича Ura.ru.
Ранее Алексей Венедиктов в эфире «Эхо Москвы» заявил, что Михаил Горбачев, на самом деле, был единственным из советской элиты, который боролся за сохранения страны, а значит, не виноват в распаде.