На президента Армении возложили ответственность за ситуацию в стране

Оппозиционное "Движение за спасение родины" представит дальнейшую стратегию борьбы завтра, после того как истечет срок полномочий главы армянского Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом в беседе с журналистами заявил координатор движения по спасению Родины Ишхан Сагателян.

По его словам, президент страны Армен Саркисян несет полную ответственность за ситуацию в стране, и один из выходов из нее – соблюсти нормы Конституции и обратиться в Конституционный суд, сообщают армянские СМИ

Сагателян отметил, что повестка оппозиции остается прежней – это отставка премьера Никола Пашиняна. Оппозиционер утверждает, что они готовы встретиться в любой момент с Пашиняном с целью обсудить дорожную карту его ухода. Он в то же время считает блефом призывы армянского премьера к досрочным выборам.