Вакцинированным в США разрешили обниматься

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний издал сегодня обнадеживающие рекомендации. Вакцинированные смогут встречаться без масок, пишут «Новости Израиля».

Согласно сообщению, лица, которые собираются своей компанией привитых двумя дозами, также могут не соблюдать дистанцию и даже прикасаться друг к другу. Это разрешено и при встрече с группами низкого риска, например, с детьми. То есть вакцинированной бабушке разрешили обнять внуков.

Полностью вакцинированным человек считается через две недели после получения второй дозы вакцины. На сегодняшний день это около 30 миллионов американцев, около 9 процентов населения США.

При этом в общественных местах они должны, как все, носить маски, не собираться большими группами и соблюдать дистанцию.