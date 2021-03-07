В Западной Грузии около 10 человек, в том числе журналисты, пострадали в результате столкновений в Чкондидской епархии в Мартвили.

Sputnik Грузия пишет, что недавно в епархии сменился митрополит – им был назначен владыка Стефане.

Противостояние между служителями епархии с одной стороны и священнослужителями и паствой с другой началось после того, как новый митрополит приостановил сан первосвященников двум дьяконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии.

Основное столкновение произошло на церковном балконе, в какой-то момент перила не выдержали и обвалились, люди упали на землю с высоты второго этажа.

Пострадавших госпитализировали. Патриархия Грузии пока не комментирует ситуацию в Чкондидской епархии.