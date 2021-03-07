Экономику США сравнили с буквой «К»

Экономике США не грозит «перегрев», считает министр финансов страны Джанет Йеллен.

«Я не думаю, что это произойдет. …Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции», — сказала Йеллен в эфире MSNBC, ее цитирует РИА Новости.

По словам американского министра, график восстановления экономики США напоминает букву «К»: одни отрасли восстанавливаются и растут, а другие продолжают спад.

Джанет Йеллен также не считает, что проект закона о поддержке американской экономики почти на два триллиона долларов, который готовится принять Конгресс, приведет к разгону инфляции. Она отметила, что если суть упомянутых в документе мер все-таки окажется инфляционной, то у Минфина уже готовы инструменты для борьбы с нежелательным развитием ситуации.