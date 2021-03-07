По результатам опроса, проведенного представителями израильской организации НААМАТ, не менее 74% израильтян хотели бы видеть новым премьер-министром женщину. Об этом пишут израиьские СМИ.

Согласно сообщению, не менее 60% опрошенных выступили за то, чтобы женщина возглавила минобороны.

Большинство опрошенных также поддержали службу женщин в подразделениях ЦАХАЛ. Против службы женщин в ЦАХАЛ высказались 14% респондентов.

По словам главы организации НААМАТ Хагит Пеэр, по части отдельных вопросов израильское общество, кажется, опережает политические реалии. В частности, израильтяне охотно поддерживают назначение женщины на пост премьер-министра.