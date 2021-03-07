В США встревожились частотой атак хуситов на Саудовскую Аравию

Движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило об обстреле международного аэропорта саудовского города Абха при помощи новой баллистической ракеты. Как сообщает телеканал Al Masirah, об этом утверждает официальный представитель армии хуситов Яхья Сариа.

"Ракетные войска поразили ...военную цель в международном аэропорту Абхи при помощи новой баллистической ракеты", - приводит ТАСС слова Сариа.

Официальный представитель хуситов добавил, что ракета поразила "указанную цель с высокой точностью".

В то же время администрация президента США Джозефа Байдена встревожена эскалацией нападений на Саудовскую Аравию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует Reuters.

По словам Псаки, Саудовская Аравия сталкивается с «реальными угрозами безопасности» со стороны движения хуситов.