В Армении заявили, что президент Саркисян оказался в ловушке

Президент Армении Армен Саркисян оказался в своеобразной ловушке в ситуации с Генштабом. Он не может предпринять конкретных политических действий, так как, с одной стороны, его полномочия крайне ограничены, с другой – против него могут быть использованы компроматы. С таким утверждением выступил армянский политолог Норайр Дунамалян, передает Sputnik Армения.

По его словам, полномочия президента Армении в соответствии с Конституцией носят формальный и ограниченный характер, к тому же за последнее время в стране были приняты новые законы, которые еще больше ограничили функции президента. И когда говорится, что президент должен быть гарантом Конституции, то нужно понять, какие есть рычаги для этого, заявляет Дунамалян.

"При внимательном анализе мы увидим, что инструментов быть гарантом Конституции у него почти нет. Что касается именно Армена Саркисяна, то он с 2018 года пытался занять нейтральную позицию и быть выше всяких политических игр. Сегодня у него весьма ограниченные возможности политического маневра, он не может дать четкого ответа в вопросе с начальником Генштаба", - говорит Дунамалян.

Если президент подпишет указ об отставке Оника Гаспаряна, то наткнется на шквал критики со стороны оппозиции, если не подпишет, то получит конфликт с премьером Николом Пашиняном. Понимая всю тонкость ситуации, Саркисян пытается переложить ответственность на другие институты, утверждает политолог.