Последние дни войны. Молодая женщина, в глазах которой неизбывное горе страшной утраты, с беспримерным достоинством несет на своих плечах гроб мужа-шехида, словно дает ему обет – покойся с миром, с твоим именем на устах я выстою, справлюсь, подниму наших детей. Эта трагическая и величественная картина намертво впечаталась в память всех азербайджанцев, стала, без преувеличения, национальным символом Женщины – Жены, Матери, Хранительницы очага.

Случайно оказавшиеся в этот час на площади горожане так и не разобрались, против чего, собственно, эта фанатично настроенная публика протестует. Однако памятую прошлые акции в такой же женский праздник и в том же месте, проходившие под скандальным лозунгом «Продам свою вагину!» вкупе с символикой ЛГБТ, люди старались побыстрее миновать вопящую кучку девиц с яростно горящими глазами (до женщин эти малолетки еще не доросли), а главное – увести оттуда детей. И они, пожалуй, были правы: хоть нынешние лозунги «акционерок-недорослей» и призывали к борьбе «за права женщин» (без уточнения – какие именно права), от всего этого феминистско-психопатического действа за версту несло гей-лесбийским душком.

И другая картина, сегодняшняя: по площади Фонтанов в Баку мечутся два десятка непонятной наружности особ женского пола с еще более непонятными лозунгами. С ними примерно столько же мужчин, ориентация которых сомнений не вызывает. Свои хаотичные перебежки и истерические выкрики они почему-то именуют «акцией протеста».

Наверное, это было бы действительно смешно, если бы не упорство, с каким каждый год кто-то выводит на площадь несмышленых девчонок, наверняка не ведающих, какое зло они творят. Именно зло, ведь завтра азарт юности приведет сюда и других не осознающих истинного смысла происходящего, воспринимающих все как очередной разухабистый флешмоб. А ведь это призыв перечеркнуть моральные и духовные ценности своего народа, ринуться в пучину безнравственности, распущенности и хаоса. И ключевое слово здесь «хаос», потому что стоящие за подобными «акциями» одиозные личности именно этого и добиваются.

Наверняка большинство сегодняшних бунтарок за год повзрослеют и будут со смехом и смущением вспоминать свои выходки. Но ведь кто-то воспримет всерьез лозунги, подкинутые им взрослыми, умудренными опытом провокаторами, преследующими свои собственные цели, весьма далекие от гендерного равноправия и тем более ЛГБТ. И такие неокрепшие ни телом, ни тем более душой юницы и впрямь могут пуститься во все тяжкие, погубив жизнь и свою, и своих близких и разнося вокруг тлетворные вирусы превратно истолкованных свобод и эмансипации.

Поразительно, но все это происходит спустя всего четыре месяца после победоносной войны, ставшей триумфом азербайджанского народа, но и унесшей тысячи жизней. Войны, сплотившей людей, поднявшей их национальное самосознание, гордость на небывалую до того высоту. Все как один мы ликовали, узнав, что еще один город, еще одно село освобождено от оккупации. И вместе мы оплакивали наших павших героев. Скорбили и с Фирузой Джафаровой, которая, презрев обычай, сама несла мужа к месту последнего упокоения.

Где в это время были яростные «акционерки-феминистки», откуда они сегодня взялись? С луны свалились или после трехмесячного летаргического сна только-только проснулись? Конечно же, всё они видели, слышали и знали. И гордую в своем горе Фирузу, как и все, помнят. Отчего же не она стала для них примером истинной женщины? С какой стати рванули они за интернет-кумирами вседозволенности? За какую свободу ратуют? Да ни за какую – спросите об этом любую девицу на площади, только глазами будет хлопать. Каждый раз у них это выпытывают, и никто внятного ответа так и не дал. Большее, что скажут самые продвинутые – хотим быть наравне с мужчинами. А «наравне» это как? Предложишь им рожать и нянчить детей? Не получится – самой природой уготована эта нелегкая, но прекрасная участь только для женщин. Пойдешь воевать? Но это как раз Всевышний предназначил для мужчин. Да, были в истории женщины-воительницы, и в нашу Отечественную женщины тоже сражались. Но их единицы, такое далеко не каждая осилит.

Впрочем, эти с площади воевать явно не рвутся. Им невесть какие свободы подавай. А разве их у нас нет? Хочешь учиться – учись, решила делать карьеру – пожалуйста. В политики собираешься податься – тоже никто препятствовать не будет. Предпочитаешь посвятить себя только семье – все будут только приветствовать. Да даже если ты сторонница однополой любви – никто тебя за это в тюрьму не посадит. Только уж будь добра, не ори об этом на каждом перекрестке и не агитируй других. У всего на свете есть границы, и, как сказал философ, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.