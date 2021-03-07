Tesla строит для Техаса гигантскую батарею

После того как американский штат Техас пережил проблемы с энергоснабжением после снежной бури в феврале, дочерняя компания Tesla начала возведение большой аккумуляторной батареи в Техасе, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что строительство в целом ведется втайне: оборудование закрыто тканью, фотографов попросили не снимать, потому что это «секретный проект».

По данным Bloomberg, объем батареи составит больше 100 мегаватт — аккумулятор такой мощности может в жаркий солнечный день питать около 20 000 домов, утверждает агентство. Подобные батареи нужны для того, чтобы сохранять энергию, производимую солнечными панелями или ветрогенераторами. На них можно зарабатывать: накапливать энергию во время пониженных тарифов и продавать во время повышенных, отметил Bloomberg.

В середине февраля непогода временно вывела из строя около половины электрогенераторов Техаса. Температура воздуха опустилась с –2 до –22 °С. А обрушившиеся на штат снегопады и снежные бури оставили без электричества и тепла 4 млн жилых домов и зданий и привели к перебоям с водоснабжением и продовольствием.