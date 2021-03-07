Джонсон отказался вмешиваться в скандал вокруг королевской семьи

Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он кого-либо из представителей монаршей фамилии расистом, Борис Джонсон сказал, что продолжит воздерживаться от каких-либо комментариев и выразил убеждение, что глава правительства не должен ничего говорить в подобных случаях. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

В интервью телеведущей Опре Уинфри герцогиня Сассекская Меган Маркл сказала, что представители королевской семьи были озабочены цветом кожи ее будущего ребенка, а также жаловалась на давление, которое, по ее словам, практически довело ее до суицида.

Маркл не сумела справиться с требованиями этикета и теперь хочет заработать на королевской фамилии, считает биограф королевской семьи Хьюго Викерс:

«Я подозреваю, что раздраженные супруги типа Меган Маркл просто обвиняют королевскую семью из-за того, что им дают инструкции, как себя вести и сокращают некоторые их активности. А ее амбициозным планам это не соответствует. И вы меня извините, конечно, но мне кажется, что неправильно сидеть в особняке в Калифорнии за 11 миллионов долларов и заключать фантастические сделки, торгуя своим королевским наследием».

Меган Маркл и принц Гарри поженились в мае 2018 года, а в прошлом январе пара отказалась от королевских обязанностей и переехала жить в США.