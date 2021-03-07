Интерфакс пишет, что участник от России был выбран по результатам национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.

Российская певица таджикского происхождения Манижа с песней на русском языке «Русская женщина» представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Всего в отборе принимали участие три исполнителя: группа Therr Maitz с песней Future is bright, дуэт #2Маши с песней Bitter worlds и певица Манижа с песней «Русская женщина».

Forbes пишет, что уроженка Душанбе Манижа Сангин несколько раз начинала строить музыкальную карьеру. После череды неудач и разочарований, когда она уже была готова все бросить, Instagram принес ей новый виток популярности и миллионные гонорары.

Издание отмечает, что Сангин не только певица, но и общественный деятель. Она борется с домашним насилием, защищает права мигрантов и беженцев, восстает против навязанных обществом стандартов красоты и стереотипов. Сотрудничает с благотворительными фондами, снимается в социальных рекламных кампаниях Dove, Adidas, Maybelline и других крупных брендов.