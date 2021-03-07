Примерно две третьих тропических лесов на Земле уничтожены или близки к тому из-за деятельности человека. Об этом говорится в докладе норвежского некоммерческого фонда тропических лесов, сообщает Reuters.

Согласно докладу, лесозаготовки и использование земель, главным образом для сельского хозяйства, уничтожили 34% тропических лесов в мире, привели к деградации еще на 30%, сделав их более уязвимыми для пожаров и будущей гибели.

Общая площадь уничтоженных тропических лесов с 2002 по 2019 годы больше, чем площадь Франции. Темпы потерь тропических лесов в 2019 году примерно соответствовали ежегодному уровню за последние 20 лет, причем участки леса размером с футбольное поле исчезали каждые 6 секунд.