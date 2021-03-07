Госдеп назвал Западный берег реки Иордан оккупированным Израилем

Администрация США считает историческим фактом то, что Израиль во время войны 1967 года оккупировал сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос, чем отличается позиция нынешних американских властей по палестино-израильскому конфликту от установок их предшественников.

"Это исторический вопрос. Нельзя отрицать, что Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Восточный Иерусалим в ходе войны 1967 года. Наша позиция состоит в двухгосударственном решении", - сказал Прайс, не вдаваясь в детали, сообщает ТАСС.

"Наша задача состоит в двухгосударственном решении, согласно которому Израиль будет мирно жить рядом с палестинским государством. Это не только соответствует нашим ценностями и интересам, но также соответствует ценностям и интересам в регионе, - продолжил Прайс. - Мы ждем с нетерпением укрепления сотрудничества с палестинским народом и руководством. Это наш приоритет".

ТАСС напоминает, что в период президентства Дональда Трампа Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля и суверенитет еврейского государства над сирийскими Голанскими высотами, перестал рассматривать строительство еврейских поселений на Западном берегу Иордана как нарушение международного права.